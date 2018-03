Benevento-Cagliari | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Serie A - arriva Papa Francesco a Benevento : rinviata la gara col Cagliari : Cambio di date e orari in Serie A, causa… visita del Papa. Come comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lega Serie A ha comunicato lo scambio di data e orario per ...

Serie A Benevento - arriva il Papa : spostata la gara con il Cagliari : Benevento - Il commissario della Lega di Serie A , Giovanni Malagò, preso atto della richiesta dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di posticipare la disputa della partita ...

Benevento-Cagliari si giocherà il 18/3 : ROMA, 27 FEB - Il commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, preso atto della richiesta dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di posticipare la disputa della partita ...

Serie A - variazione del programma delle gare Udinese-Sassuolo e Benevento-Cagliari : Serie A, variazione del programma – Cambio di programma per alcune partite valide per decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico ...

Calciomercato Cagliari - interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Obiettivo in comune per Bologna - Benevento e Cagliari : occhi in casa Inter : Yann Karamoh ha trovato pochissimo spazio con la maglia dell’Inter in questa prima parte di stagione. Il giovane esterno offensivo arrivato in estate dal Caen potrebbe quindi lasciare il club nerazzurro con la formula del prestito nell’imminente mercato di gennaio. Le pretendenti per il talentino francese non mancano: in Serie A Bologna, Benevento e Cagliari hanno già chiesto informazioni facendo un sondaggio. L’Inter al ...

Serie A - primo storico successo per il Benevento. Colpo Cagliari - Bologna ko : Sampdoria-Spal 0-0, cronaca, tabellino e statistiche Quinto successo consecutivo in campionato dell'Udinese che vince in rimonta sul campo del Bologna. Al 27' sblocca la partita la squadra di ...