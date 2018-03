Ferrari potrebbe cercare personale per la produzione del nuovo Suv

Blastingnews

: @RobiRobipit @Ferdi_Ferrari @marcboxer @GuerriJimmy @__lorenzo99__ @spartakus_111 @maxi27173 ?????????????????????????? Bella q… - monicasavoretti : @RobiRobipit @Ferdi_Ferrari @marcboxer @GuerriJimmy @__lorenzo99__ @spartakus_111 @maxi27173 ?????????????????????????? Bella q… - BoB__93 : @SmilexTech PG avrei una domanda, potrebbe essere che Ferrari in virtù dei problemi di consumo preferisca viaggiare… - Ferdi_Ferrari : @Corriere Pensa quanti soldi buttati nella ricerca e quando arriva UNO dicendo che potrebbe avere la cura, la sua M… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Già da tempo circolava la voce che laavesse in mente ladi un Suv. Gli appassionati di tutto il mondo hanno un po' storto il naso alla notizia, al punto da sperare che la voce che ha fatto il giro del web si rivelasse falsa. Invece sembra proprio che per stare in competizione con marchi come Porsche, Lamborghini che hanno già prodotto il proprio veicolo sollevato da terra La Casa di Maranello battezza questo veicolo con la sigla FUV (Utility Vehicle) e sarà il primo SUV della storia del produttore tricolore....