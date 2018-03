Cast e regolamento di The Voice of Italy 2018 con i nuovi giudici e un formato “snello”

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Ildi Theofci mette di fronte a un'organizzazione molto diversa rispetto a quella delle edizioni appena trascorse. Il talent non ha di certo brillato in termini di ascolti e possibilità per i suoi concorrenti, ma la rete ha comunque deciso per un ritorno su Rai2 con una formula rinnovata e, puntando su una vecchia conoscenza del programma, quella di J-Ax. Le fasi del programma rimangono le medesime delle passate edizioni, con un focus molto particolare sulle Blind Auditions. In questa fase della trasmissione, i quattrosaranno chiamati a scegliere i loro 12 concorrenti tra circa cento aspiranti, con la sola restrizione di non poterli vedere. 4 le puntate dedicate a questa fase eliminatoria, nella quale Francesco Renga, Al Bano, Cristina Scabbia e J-Ax dovranno comporre la loro squadra. Si continua con due puntate dedicate alle ...