Serie A | 26^ giornata | i risultati delle partite di oggi e la classifica Sassuolo-Lazio

(Di domenica 25 febbraio 2018) Quattronel pomeriggio per la 26^dellaA 2018 di calcio. Laha sconfitto ila domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su traversone del solito Felipe) e rigore di Immobile al 31′ causato da un fallo di mano di Manganiello La Fiorentina ha invece battuto il Chievo per 1-0 (decisiva la rete di Biraghi al 6′, micidiale sinistro dal limite su assist di Astori) e si issa al decimo posto mentre gli scaligeri rimangono in piena retrocessione visto che hanno cinque punti di vantaggio sulla SPAL (3-2 al Crotone nel lunch match). Il Verona rimane al penultimo ...