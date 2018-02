Terre dell' Etruria | Carlotti | ' Obiettivi centrati nonostante un anno difficile per la

Terremoti : scosse nel sud della Bulgaria - la più forte magnitudo 4.6 : Delle scosse di terremoto si stanno verificando nel sud della Bulgaria: il sisma più forte, riferiscono i media locali, è stato di magnitudo 4.6 Richter. L’ultimo evento è stato registrato nella notte intorno alle 01:15, con epicentro 15 km a sudest di Plovdiv. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoti: scosse nel sud della Bulgaria, la più forte magnitudo 4.6 sembra essere il primo su Meteo Web.

Tra gli Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella c'è anche il piccolo Ciro - eroe del Terremoto di Ischia : C'è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Il suo coraggio e la sua prontezza di spirito - si legge nella motivazione - sono diventati simbolo di riscatto dopo il terremoto che ha colpito il comune di Casamicciola, nell'isola di Ischia. Nelle ore ...

Dal mini-ornitologo all'eroe del Terremoto - Mattarella nomina 29 giovanissimi alfieri della Repubblica : Il più piccolo non ha ancora 11 anni, il più grande 19. Sono i ragazzi e ragazze scelti dal capo dello Stato come modelli di cittadinanza. C'è chi ha salvato...

Terremoto - scossa poco prima dell'alba in Emilia : ipocentro a 10 km : Una scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina, poco prima dell'alba, in provincia di Reggio Emilia . Il sisma, avvenuto alle 5.33, è stato localizzato dall'Ingv a 4 km da Castelnovo nè ...

Terremoto nel Pd dell'Alto Adige Rivolta anti-Boschi - escono in 14 "No alle candidature paracadutate" : A dieci giorni dalle Politiche, il Pd altoatesino si spacca: 14 esponenti, espressione della minoranza che fa riferimento al presidente del Consiglio provinciale Roberto Bizzo hanno annunciato la loro uscita dal Pd. Tra i dissidenti... Segui su affaritaliani.it

Fumo dal Terreno - i cittadini chiedono chiarezza sulla qualità dell'aria : I cittadini chiedono chiarezza, verità, senza perdere ulteriore tempo. A Monteponi (Iglesias) qualcosa continua a bruciare sotto il terreno dove divampò lo scorso giugno un rogo devastante. Un fenomeno strano....

Rifiuti in Campania - Terremoto nella società in house della Regione : Ha rassegnato le dimissioni da presidente della Sma Campania Biagio Iacolare, ex consigliere regionale dell'Udc, che compare nell'ultimo video realizzato dal quotidiano online Fanpage che ha curato una lunga...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Ad oggi sono stati completati i lavori in 142 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.577 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 38 comuni. In particolare sono 1.120 le casette consegnate nelle Marche, 732 nel Lazio, 581 in Umbria e 144 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 61 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 49 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...

Terremoto in Messico : proclamato lo stato d’emergenza in 33 Comuni dello stato di Oaxaca : Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per 33 Comuni dello stato di Oaxaca, in Messico, colpito da una scossa di Terremoto magnitudo 7.2: il provvedimento consente di attivare i fondi per soddisfare la richiesta di cibo, vestiti e di assistenza sanitaria. Lo stato di Oaxaca, sulla costa pacifica meridionale del paese, è lo stesso in cui questa notte è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 6. L'articolo Terremoto in Messico: ...

“La Catania Destrutta di Domenico Guglielmini” : Ivan Nicosia rispolvera la più bella testimonianza sul Terremoto della Val di Noto : Un viaggio drammatico e appassionante, zeppo di emozioni: “La Catania Destrutta di Domenico Guglielmini” è la migliore testimonianza del Terremoto della Val di Noto che nel mese di gennaio 1693 ha devastato la Sicilia orientale provocando 60.000 morti e uccidendo un’intera generazione, segnando tragicamente la storia dell’isola. E’ stato il Terremoto più forte di sempre in Italia, secondo le ricostruzioni degli ...

Terremoto : completata la messa in sicurezza delle mura di Norcia : completata la messa in sicurezza delle antiche mura perimetrali di Norcia, profondamente colpite dal Terremoto del 2016. A confermare all’ANSA la conclusione delle opere e’ l’assessore Giuseppina Perla. “I 13 cantieri impegnati a tamponare le ferite del sisma sulle mura della citta’ – ha detto Perla – hanno concluso i lavori e adesso chi arriva a Norcia non si trova piu’ davanti le macerie, ...

Pratiche del Terremoto - botta e risposta tra la vice presidente della Regione Casini e il sindaco Castelli : ...Regione Anna Casini e il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli sui dati delle Pratiche giacenti all'ufficio terremoto del Comune di Ascoli Piceno."Visto che la matematica per fortuna è una scienza ...

Terremoto nel Galles : Mw 4.7 - il più forte nella storia dell'area : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter ha colpito il Galles alle 14,31 (ora locale) quando qui in Italia erano le 15,31. Secondo il centro di calcolo sismologico dell'area europea EMSC il sisma avrebbe avuto il suo epicentro esatto appena 1 chilometro ad ovest di Neath, città che ospita circa 45 mila abitanti e solo 10 chilometri a nordest rispetto alla città costiera e portuale di Swansea, dove risiedono più di 170 mila ...

Terremoto in Messico - elicottero si schianta poco prima dell’atterraggio : 13 morti - tra cui 3 bambini : 1/8 AFP/LaPresse ...