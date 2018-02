Valeria Golino e Alba Rohrwacher C' è un senso di catarsi e di rinascita alla fine

Figlia mia - successo alla Berlinale per Valeria Golino e Alba Rorhwacher : Figlia mia con le bravissime Valeria Golino e Alba Rorhwacher incanta Berlino. Il film italiano in concorso alla 68/a edizione del Festival di Berlino, diretto da Laura Bispuri è ambientato in Sardegna e infonde nella Berlinale tutta la magia dell’Isola. L’opera seconda della Bispuri, aveva debuttato con Vergine giurata (nomination per l’Orso d’oro nel 2015), vede nel cast anche Udo Kier e gli attori sardi Sara Casu e ...

Valeria Golino e Alba Rohrwacher : «Noi - madri sbagliate e perfette» : «Due madri molto diverse l’una dall’altra che si completano. Insieme potrebbero essere una mamma perfetta. In loro c’è tutto: l’umano, l’amore, il carattere possessivo ed esagerato», così Valeria Golino descrive Angelica e Tina, le due protagoniste di Figlia mia, opera seconda di Laura Bispuri, in concorso al Festival di Berlino e nelle sale dal 22 febbraio. Tina (Golino) è una madre amorevole e protettiva nei confronto di Vittoria, una bambina ...

Figlia mia - Valeria Golino e Alba Rohrwacher : "Abbiamo instaurato un rapporto di fiducia reciproca' : Ho fatto un viaggio, ho scelto un mondo e ho cercato di capirlo. Dopo la visita c'è stata una riflessione su cosa poteva entrare nel film. Mi sono trovato al cospetto di un paesaggio potente, quasi ...

Morto Tonino Zangari - il regista aveva 60 anni : con lui Valeria Golino vinse il nastro d'argento come migliore attrice : È Morto, all'età di 60 anni, Tonino Zangardi . regista, sceneggiatore, aveva firmato film, documentari e programmi per la televisione: Allullo Drom - L'anima zingara , 1992, con Isabella Ferrari ; ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film italiano in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...

Valeria Golino - le foto dell'attrice : Valeria Golino affascina nei cinema di tutto il mondo da oltre un trentennio. L'attrice ha maturato una vastissima esperienza internazionale, che comprende capolavori del cinema come 'Rain Man', 'Via da Las Vegas', 'Four Rooms' e 'Frida'. Negli ...

Valeria Golino : "Avrei voluto un figlio da Scamarcio" : Un figlio per Valeria Golino . Si tratta di finzione scenica, ma anche di vecchi ricordi che riaffiorano. Alla vigilia dell'uscita nelle sale italiane della pellicola 'Figlia mia', l'attrice ha ...

Valeria Golino : 'Scamarcio? In passato ho cercato un figlio - non è venuto. E si sono riaperte antiche ferite' : ROMA - Valeria Golino oggi è felicemente fidanzata con Fabio Palombi, avvocato esperto di diritti d'autore, che frequenta da più di un anno. Nel passato dell'attrice però c'è una lunga relazione col ...

