Una valanga di scarcerazioni E 21 presunti boss ritornano in libertà

“Siamo senza parole”. Valanga in Alta Savoia travolge sciatori : il bilancio è drammatico. Un padre stava percorrendo Una pista battuta con la figlia quando accade la tragedia. Poco dopo - altre valanghe killer in diversi posti : La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. dopo la Valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come “La Combe à ...

Ezio Artusi e Giovanni Giarletta uccisi da Una valanga : Sono Ezio Artusi e Giovanni Giarletta i due uomini del Soccorso alpino lecchese uccisi dalla valanga in Grignetta. Una terza...

Due alpinisti sono morti a causa di Una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.

