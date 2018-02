«So che non lascerà mai la sua compagna e che merito di meglio | ma io voglio solo lui

SERIE A/ Un'Inter fantozziana che gioca a fare il Pd di Renzi (e non vince più) : Un'Inter di fantozziana memoria si fa beffare anche dal Genoa nella città di Paolo Villaggio: la formazione di Spalletti pare in preda alla sindrome del Pd e teme l'aggancio del Milan(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:33:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Renzi incorona Gentiloni per non perdere anche il Pd : "Gentiloni può giocarsi le sue carte". Ieri Matteo Renzi ha dovuto fare un passo indietro. Per evitare un golpe nel Pd e gestire le larghe intese. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ 2. L'ultimatum di Prodi e Gentiloni a Renzi, di A. FannaELEZIONI 2018/ Le mosse di Mattarella per non tornare a votare dopo il 4 marzo, int. a E. Cheli

Non è l'Arena - Giletti su Bari-Castel di Sangro del 1997 : la vittoria truccata che portò i pugliesi in Serie A : Rivelazioni clamorose ieri sera a 'Non è l'Arena' sulla partita Bari-Castel di Sangro giocata il 15 giugno 1997, quando gli ospiti avevano già raggiunto la salvezza in Serie B e i pugliesi dovevano ...

Dire che Grillo è un evasore per i giudici non è reato : Finora erano voci insistenti, chiacchiere dell'ambiente, interviste giornalistiche: che ronzavano tutte intorno allo stesso tema, ovvero l'insofferenza di Beppe Grillo verso i suoi doveri di contribuente. Ma ora si scopre che nel febbraio 2015 del singolare rapporto tra Grillo e le tasse si sono dovuti occupare anche i carabinieri. In una caserma di Santa Margherita Ligure, i militari interrogano un signore che con il leader dei 5 ...

“che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi - Lo stato sociale - Gianni Morandi - Ornella Vanoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi, Lo stato ...

che tempo che fa / Ospiti e diretta : l'uomo ideale di Ornella Vanoni (18 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:05:00 GMT)

Kate Middleton non segue il total black delle donne al Bafta contro le molestie. La duchessa opta per un verde scuro : Tutte in nero e con le spillette del movimento Time's Up, nato a Hollywood contro le molestie sessuali. Come già accaduto ai Golden Globes, anche ai Bafta (gli Oscar inglesi), le star del cinema hanno scelto di indossare abiti total black per sfilare sul tappeto rosso del Royal Albert Hall di Londra. Tutte tranne una, la duchessa Kate Middleton, che ha optato per un vestito verde e una collana di smeraldi quadrati.In vista dei Bafta, ...

DIRETTA/ Alessandria Monza (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Pareggio che non cambia nulla : DIRETTA Alessandria-Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Moccagatta i grigi ospitano i brianzoli per la 26^ giornata del girone A.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 20:16:00 GMT)

Atalanta-Fiorentina 1-1 : prima Badelj - poi Petagna - un punto che non “piace” a nessuno : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Napoli - Allan : 'Non pensiamo alla Juve - sono loro che inseguono. Migliorato grazie a Sarri' : allan, centrocampista del Napoli , è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica. 'Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve ...

Signori : 'Calcioscommesse momento più brutto della carriera. Spero che il processo non vada in prescrizione' : Dopo la grande festa allo Stadio Dall'Ara di Bologna per i 50 anni, Giuseppe Signori ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sua carriera: 'La gioia più grande è stata vedere tanta gente in piazza che non voleva andassi via, così come l'aver firmato in bianco con il Bologna, che mi aveva comprato nel momento più ...

Lamberto Sposini compie 66 anni e festeggia con una torta che non piacerà a tutti i fan : Lamberto Sposini compie oggi 66 anni: ecco come l'ex giornalista e conduttore televisivo ha festeggiato in famiglia. A documentarlo è un post sull'account Instagram, tramite il quale...

Roma - gli avanzi delle mense scolastiche andranno ai cani e ai gatti. Panino da casa non è ammesso : Addio agli sprechi nelle mense scolastiche della capitale: gli avanzi delle carote, del pane, delle polpette, della frutta, andranno ai cani e ai gatti di Roma. E per chi desidera menù vegetariano o persino vegano, l’amministrazione è pronta ad assecondare le richieste. È quanto ha deciso l’assemblea capitolina che ha votato il primo regolamento della refezione scolastica della città che riguarda tutti i bambini dai nidi alle medie. “Fino a ieri ...

Elezioni Politiche 2018 - Renzi - l'appello ai cattolici : 'Il centrodestra non è moderato' : 'Abbiamo avuto punti di discussione con una parte importante del mondo cattolico su temi come le unioni civili o sul biotestamento - ha evidenziato - ma noi siamo quelli della legge 'dopo di noi' per ...