Pattinaggio artistico | Jègviràg Cup 2018 | Elisabetta Leccardi trionfa in Ungheria Terza

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari della short dance (lunedì 19 febbraio). Due coppie per l’Italia : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì vedremo all’opera le coppie della short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie della danza. Per l’Italia saranno in gara Anna Cappellini / Luca Lanotte e Charlène Guignard / Marco Fabbri. START LIST short dance (ORE 02:00) Sottrarre otto ore per ...

PyeongChang - leggenda Hanyu : ancora re Pattinaggio artistico : PyeongChang , Corea del Sud, , 17 feb. , askanews, Un successo storico, che resterà una delle imprese più belle di tutti i Giochi olimpici invernali di PyeongChang: il 23enne pattinatore giapponese ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu centra la doppietta - sul podio Shoma Uno e Javier Fernández : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono stati gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato abbiamo assistito infatti al free skating, al termine del quale sono state assegnate le medaglie a cinque cerchi. Campione mondiale ed olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l’oro 46 anni dopo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie e si preannuncia uno spettacolo davvero stellare: il giapponese Yuzuru Hanyu ha quattro punti di vantaggio sullo spagnolo Javier Fernandez, sette sul connazionale Shoma Umo e otto sul cinese Boyang Jin. La caccia all’oro è partita: la Spagna sogna di vincere una medaglia ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte il free program maschile. Matteo Rizzo rischia il quadruplo? : La scorsa notte, nella difficilissima gara delllo short program individuale maschile, il pattinatore azzurro Matteo Rizzo è riuscito a raggiungere l’importante qualificazione per il programma libero grazie all’ennesima ottima prestazione nel segmento, in cui ha realizzato tra gli altri elementi uno splendido triplo axel giudicato con un +2 da 8 giudici su 9, chiudendo al ventitreesimo posto provvisorio guadagnando 75.63 punti, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del free skating maschile (sabato 17 febbraio). Per l’Italia Matteo Rizzo : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato assisteremo infatti al free skating che assegnerà le medaglie. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. START LIST free skating maschile (ORE 02:00) Sottrarre otto ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : battaglia a quattro nel libero maschile - Yuzuru Hanyu per una storica doppietta : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato assisteremo infatti al free skating che assegnerà le medaglie. Al comando dopo il primo segmento di gara troviamo il campione mondiale ed olimpico in carica, il giapponese Yuzuru ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : magico Yuzuru Hanyu nel corto - in quattro oltre i 100 punti! Matteo Rizzo qualificato per il libero : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo venerdì abbiamo assistito infatti al programma corto maschile, in attesa del free skating di sabato che assegnerà le medaglie. Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu tornava in gara ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : short program maschile. Matteo Rizzo qualificato per il libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero molto spettatore, i grandi favoriti della specialità sono pronti a sfidarsi a suon di grandi numeri con l’obiettivo di muovere i primi passi verso le medaglie che verranno assegnate domani al termine del programma libero. Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Nathan Chen, Jin ...