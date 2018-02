Elezioni | domani programma economico Leu con Grasso e Bersani

Elezioni : prosegue tour Di Maio in Sicilia - domani tre tappe nell'Isola : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Secondo giorno domani della tappa Sicilia na del #Rally per l’Italia, il tour nazionale che divulga il programma di governo del Movimento 5 Stelle in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo. Con il candidato premier Luigi Di Maio ci saranno il referente regionale per

Elezioni Catalogna - Puigdemont : “Madrid riconosca il voto e torno domani stesso. Rajoy? Lo incontro ma non in Spagna” : “Lo Stato spagnolo è stato sconfitto” e la situazione in Catalogna ora necessita “di una riparazione e di una restituzione” da parte del governo. Carles Puigdemont gonfia il petto, dopo le Elezioni regionali in Catalogna. “Vorrei che la Spagna che non prendesse più decisioni al posto nostro – ha detto in conferenza stampa a Bruxelles l’ex presidente della Generalitat catalana destituito dal governo di ...