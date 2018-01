Diretta Slalom Kitzbuhel | streaming video e tv | inizia la 2^ manche Coppa del Mondo sci

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in Diretta : inizia la seconda manche. Hirscher per la rimonta su Kristoffersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in Diretta : Kristoffersen scatenato : dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino - Gross e Moelgg ancora dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con lo Slalom . Dopo i brividi della velocità sulla Streif, si passa alla tecnica. Nello Slalom austriaco il ruolo di favorito spetta ovviamente a Marcel ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo i brividi della velocità sulla Streif, si passa alla tecnica. Nello Slalom austriaco il ruolo di favorito spetta ovviamente a Marcel Hirscher, dominatore della stagione fin qui. Il cannibale sembra davvero fare un altro sport e anche oggi sarà l’uomo da battere. Ci proveranno in tanti, a partire da Henrik Kristoffersen, ma senza ...

Coppa del mondo sci Plan de Corones 2018 Diretta tv : orari slalom gigante Video : Se non si ha la possibilità di seguire l'evento sportivo dal televisore, si può optare per lo streaming sul sito raiplay.it oppure via mobile tramite l'app Rai Play scaricabile da device compatibili ...

Coppa del mondo sci Plan de Corones 2018 Diretta tv : orari slalom gigante Video : Il calendario di Coppa del mondo di #sci femminile 2018 prevede come prossima gara lo slalom gigante di Plan de Corones, in programma martedì 23 gennaio. Cresce a dismisura l'attenzione nei confronti della squadra italiana di #Sci Alpino, dopo lo straordinario exploit registrato nella discesa libera di Bad, in Austria, dove Sofia Goggia ha preceduto le connazionali Federica Brignone e Nadia Franchini. Un risultato storico, se si pensa che ...

Coppa del mondo sci Plan de Corones 2018 Diretta tv : orari slalom gigante : Il calendario di Coppa del mondo di sci femminile 2018 prevede come prossima gara lo slalom gigante di Plan de Corones, in programma martedì 23 gennaio. Cresce a dismisura l'attenzione nei confronti della squadra italiana di sci alpino, dopo lo straordinario exploit registrato nella discesa libera di Bad, in Austria, dove Sofia Goggia ha preceduto le connazionali Federica Brignone e Nadia Franchini. Un risultato storico, se si pensa che questa, ...

