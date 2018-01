Medio Oriente | i rischi dell' agenda di Trump

Food : la pizza di Spontini va in Medio Oriente e Nord Africa : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - La pizza alta di Spontini ingolosirà i palati di Nord Africani e Mediorientali. Il brand milanese della pizza al trancio, fondato nel 1953, ha firmato un accordo di espansione in Medio Oriente e Nord Africa con M.H. Alshaya, che opera in franchising con oltre 80 marchi

Diretto ma pragmatico. Così "The Donald" cambia il Medio Oriente : Se il mondo non fosse Così distratto, e certo non a torto, dalla valanga di notizie trash che sommergono i giornali con sesso e sbotti verbali impensabili, ci si accorgerebbe che il Medio Oriente sta ...

Mondo TV si rafforza in Medio Oriente. Nuova licenza con Jeunesse TV : (Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto una Nuova licenza con Jeunesse TV , primario gruppo media francese, per la trasmissione di quattro serie animante di Mondo TV, tra cui la prima stagione di Yahoo and Friends. La licenza, spiega un comunicato, prevede la concessione dei diritti di trasmissione c.d. Free-to-air via satellite, cavo e IP senza esclusiva ...

Trump ha reso il Medio Oriente ancora più instabile : Mai prima d'ora, il mondo arabo è stato così diviso, violento, instabile e vulnerabile Tuttavia, i dirigenti di questi quattro paesi sembrano totalmente ciechi di fronte alla condizione, i diritti, i ...

Macron d'Arabia - le cinque mosse della Francia in Medio Oriente : Emmanuel Macron dorme poco e viaggia molto. Le sue mete preferite o obbligate sono il Medio Oriente e il Maghreb, dove negli ultimi mesi si riscontra uno spettacolare attivismo dell'Eliseo, degno del ...

L’Iran si sta prendendo il Medio Oriente : Gli iraniani sembrano essere arrivati ovunque – Siria, Iraq, Libano, Afghanistan – grazie soprattutto all'uso di milizie e alla "esportazione del caos" The post L’Iran si sta prendendo il Medio Oriente appeared first on Il Post.

Iran - la rivolta che può cambiare il Medio Oriente : Ma tale e tanto sfoggio di potenza militare non ha alle spalle un'economia solida né tantomeno il sostegno popolare e così Teheran si trova obbligata a fare i conti con le proprie debolezze: un ...

Usa e Israele hanno un piano comune per contrastare la penetrazione dell'Iran in Medio Oriente : Una vittoria militare, quella ottenuta in Siria, che può trasformarsi in un boomerang esplosivo per l'Iran. Perché l'incidenza delle spese militari, a tutto vantaggio della Pasdaran holding, sulle casse dello Stato è tale da acuire la crisi economica e innescare proteste di piazza che si susseguono da ottobre. Una nuova "Onda Verde" investe la Repubblica islamica dell'Iran. Stavolta, a innescare la protesta è il ...

Il petrolio ripartirà. La previsione saudita addensa le nubi sul Medio Oriente : Insegna la Storia che le guerre che hanno segnato il Medio Oriente sono state combattute per il controllo delle risorse idriche o di quelle petrolifere. Se tuttavia l'acqua non mette in crisi le bollette petrolifere dell'Occidente, in particolare dell'Europa, "l'oro nero" è stato, è e resterà ancora per diversi decenni almeno, una potentissima arma nelle mani di Stati e lobby che possono decidere i destini dell'economia, e ...

Medio Oriente - mille e una guerre tutte intrecciate fra di loro : ... o comunque lo si voglia chiamare, in grado di governare il consenso della grande maggioranza del mondo islamico. L'intreccio delle alleanze scivolose e contraddittorie Al contrario, questa ambizione ...