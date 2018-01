C' è sempre una prima volta

Caldara : “Quella contro il Napoli è sempre una partita speciale” : Domenica, alle ore 12.30, Atalanta e Napoli si affronteranno per la terza e ultima volta in stagione. La squadra di Gasperini, che ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia, si potrebbe riconfermare la bestia nera per gli azzurri di Sarri. Lo sa bene il capitano Marek Hamsik che ha caricato i suoi pur non sapendo […] L'articolo Caldara: “Quella contro il Napoli è sempre una partita speciale” proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Battiston - Asi : 'Su Marte fra 30 anni - prima torneremo sulla Luna. Italia sempre più determinate nella space economy' : Marte deve avere pazienza: dovrà attendere una trentina d'anni per il costosissimo (mille miliardi di dollari) sbarco dell'uomo che però in tempi più 'umani' tornerà sulla Luna magari dopo aver ...

Diesel e Milan sempre più uniti : ecco una collezione speciale per i tifosi rossoneri : La collaborazione tra Milan e Diesel, diventata fashion partner della società di via Aldo Rossi poco più di un anno fa, si fa sempre più forte. Il celebre brand ha infatti deciso di lanciare una nuova special collection denominata “Diesel x AC Milan” dedicata proprio ai tifosi rossoneri e già disponibile in tutti gli store […] L'articolo Diesel e Milan sempre più uniti: ecco una collezione speciale per i tifosi rossoneri è ...

Milano - accusato di bancarotta e frode fiscale - l'immobiliarista Coppola si dispera in aula : sempre stato una persona perbene : 'Non ce la faccio presidente, non ci riesco'. Dopo queste parole si è messo a piangere davanti ai giudici milanesi, che lo invitavano a concludere le sue lunghe dichiarazioni spontanee in aula, Danilo ...

Juve - occhio alla trappola : i k.o. sempre dopo una sosta : Per raddrizzare le antenne basterebbero un nome, un cognome, pure un soprannome: Giuseppe Rossi detto Pepito. Ma la Juve deve moltiplicare l'attenzione in vista della partita di lunedì con il Genoa ...

Una famiglia in vacanza e il peggiore Photoshop di sempre : Una famiglia in vacanza al lago e la scelta di affidare a un fotografo professionista il compito di creare un album di foto ricordo diverse dal solito. La ricerca della luce perfetta, la capacità di catturare le migliori espressioni e la dimestichezza nel correggere le imperfezioni con Photoshop avrebbero portato a un risultato molto diverso dalle foto amatoriali che solitamente scattiamo in vacanza. E in effetti è andata proprio così. Un ...

Dolores O'Riordan - i ricodi : "Una leggenda - una voce rivoluzionaria" - “Ti ho vissuta sempre come un sogno" - "Troppo presto" : La notizia della scomparsa della cantante irlandese Dolores O'Riordan ha sconvolto non soltanto i fan, ma anche i colleghi del mondo della musica. A partire da Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, con il quale aveva duettato per il brano "Senza fiato", che le ha dedicato una lettera: "Ti ho vissuta sempre come un sogno - ha scritto -. Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite e, invece, ti ho ...

Per sempre Stay - una delle canzoni più gettonate al mondo : Stay è un'altra di quelle canzoni che hanno fatto il giro del mondo, eseguite da centinaia di artisti compresi i nostrani Equipe 84 che ne fecero una fortunatissima versione italiana. Il pezzo è ...

sempre più "Immaturi" : e questa volta è una serie tv : Incubo ricorrente di tante generazioni: ripetere la maturità. Trovarsi, cioè, 'Immaturi'. Paolo Genovese nel 2012 ne aveva fatto un film: un gruppo di circa quarantenni costretti nuovamente alle ...

Il Segreto - trame spagnole : una storica coppia si lascerà per sempre - ecco quale Video : Nuovo spazio dedicato alle novita' de Il Segreto di Puente Viejo [Video]. Chi segue quotidianamente la soap opera iberica di canale 5, sa perfettamente che spesso riserva molti colpi di scena ai suoi telespettatori. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna rivelano che nei prossimi giorni Dolores Miranar ricevera' una notizia che le sconvolgera' l'esistenza. Di cosa si tratta? Nei paragrafi successivi potrete leggere gli spoiler ...

La pornografia è sempre più una questione di mobilità : Anche la pornografia sta decisamente cambiando, e diventa sempre più una questione di mobilità, come conferma un colosso del settore come Pornhub. L'articolo La pornografia è sempre più una questione di mobilità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Femminicidio di Verona - Khadija uccisa e fatta a pezzi dal compagno con una motosega : “Litigavamo sempre” : Femminicidio di Verona, Khadija uccisa e fatta a pezzi dal compagno con una motosega: “Litigavamo sempre” Il corpo di Khadija, 46enne di Verona da un anno convivente con il compagno Agim, è stato trovato smembrato nelle campagne viareggine lo scorso 30 dicembre. A ucciderla e smembrarne il corpo è stato il convivente, reo confesso: “Litigavamo […] L'articolo Femminicidio di Verona, Khadija uccisa e fatta a pezzi dal compagno con una ...

Milano e Pavia - tredici incendi senza una "regia". Ma sempre più pesanti e pericolosi : La tentazione maggiore è quella di cercare un unico filo conduttore per unire eventi diversi, disomogenei. Tesi affascinante e suggestiva, ma non veritiera. Il punto delle indagini sui 13 roghi ad ...

"Partorire fa paura - non ascoltate chi dice che le donne lo fanno da sempre. Per nessuna donna è mai stato facile" : È il lavoro più bello del mondo, ma anche il più difficile; non c'è nessuno che ti spieghi come si fa, né che possa alleviare il dolore quando tutto ha inizio. Per questo la blogger Laura Mazza, mamma di tre bambini piccoli, ha voluto raccontare alle donne incinte - tramite un post di Facebook - la sua esperienza del parto, affinché chiunque stia per mettere al mondo un bambino sappia che provare paura ...