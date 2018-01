Amici 17 | video dei ragazzi che puliscono le strade di Roma | c’è chi attacca Maria De

Nuove prove per gli allievi di Amici di Maria De Filippi - dal confronto di Luca con Carlo Di Francesco alla nuova sfida dei Black Soul Trio (video) : Nuove prove e lezioni per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di mercoledì 17 gennaio, diversi allievi della scuola si sono cimentati in Nuove prove e hanno incontrato i professori del canto e del ballo per riprendere le lezioni. A seguito del rischio eliminazione durante la puntata di sabato pomeriggio, Alessandro dei The Jab ha incontrato Carlo Di Francesco per capire come rimediare. "Vorremmo ...

Amici 2018 : le dichiarazioni di Maria dopo le espulsioni Video : Come sappiamo, di recente alcuni ragazzi di #Amici 2018 sono stati espulsi dall'accademia dopo aver mostrato dei comportamenti, a quanto sembra, poco ortodossi e inadeguati [Video]. #Maria De Filippi 56 anni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fattaccio, nelle quali ha espresso i suoi pensieri e la sua fiducia circa una seconda possibilita'. Iniziamo però dall'inizio, riassumendo in maniera molto breve. Gli studenti di Amici erano stato ...

Mose eliminato da Amici di Maria De Filippi dopo l’esibizione in Ho paura : “Sono cresciuto e ho dato il massimo” (video) : Mose eliminato da Amici di Maria De Filippi a poche settimane dal serale. Il cantante della squadra del Ferro è stato eliminato dalla scuola di Amici, a seguito della sconfitta della squadra nel corso del pomeridiano dello scorso 13 gennaio. Il torneo delle sfide di Amici 2018 nel corso dell' appuntamento pomeridiano di sabato 13 gennaio non si è potuto concludere in diretta su Canale Cinque. La sfida a squadre è proseguita durante la ...

Amici 17 : eliminato Mose (video) - Maria Fortuna nuova cantante? : Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda martedì 16 gennaio su Canale 5 e su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara e le squadre Ferro e Fuoco Ferro: cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, Mose, The Jab, Yaser Ramadan, Black Soul Trio, Emma Muscat, ballerini Daniele Rommelli, Claudia Manto, Orion Pico, Filippo Di Crosta. Fuoco: cantanti Grace Cambria, Nicole Vergani, Luca Vismara, Biondo, Zic, ballerini Valentina ...

Il provino di Maria Fortuna ad Amici 2018 emoziona Giusy Ferreri e Paola Turci : “Sei un leone che sta piangendo” (video) : Un nuovo ingresso nella scuola di Amici? È la sfida di Maria Fortuna ad Amici 2018 che, nel corso del pomeridiano di Real Time di martedì 16 gennaio si è esibita davanti ai professori di canto per tentare l'accesso al talent show di Mediaset. La strada verso il serale di Amici si fa sempre più articolata, i talenti in gara sono tanti, ma la nuova aspirante allieva della scuola si è presentata ai provini con una carica notevole, che ha colpito ...

Amici 2018 : espulsione di 4 alunni Video : Il talent di Maria De Filippi Amici 2018 ci sta regalando grandi emozioni, sabato 13 gennaio alle ore 14 circa su Canale 5, è andata in onda un'altra puntata ricca di colpi di scena. Cosa è successo? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo. Provvedimento disciplinare per l'intera classe? Maria De Filippi ha iniziato la puntata della nota trasmissione affermando che ci sarebbe stato un grave provvedimento [Video] per l'intera classe. La ...

Rischio eliminazione per Grace Cambria ad Amici di Maria De Filippi - l’invito di Giusy Ferreri : “Ritrova la tua grinta” (video) : Un avviso importante per Grace Cambria ad Amici di Maria De Filippi. Nel pomeridiano di Amici, andato in onda lunedì 15 gennaio, la professoressa Giusy Ferreri chiesto un incontro con l'allieva Grace. Giusy Ferrari ha incontrato Grace per parlare delle sue recenti esibizioni all'interno della scuola di Amici, in netta discesa rispetto a ciò che la cantante aveva dato prova durante i casting e le prime sfide. Giusy ha fatto sapere alla ...

Amici 17 : Simone e i 3 ballerini sospesi dalla scuola? Ecco perchè Video : Nel corso dell'ultima puntata di ieri pomeriggio di #Amici 17, il programma di Canale 5 condotto da #Maria De Filippi, ci sono stati alcuni colpi di scena. In particolare, Maria De Filippi ha usato parole molto dure nei confronti di tutti gli allievi della scuola per alcuni comportamenti poco consoni tenuti dai ragazzi all'interno del residence che li ospita. Alla fine, 4 ragazzi sono stati sospesi e il resto della classe ha ricevuto la ...

Amici 17 : espulsi 4 concorrenti - la classe mandata a pulire le strade Video : Una decisione durissima quella presa dalla direzione del talent show Amici di Maria De Filippi che va in onda giornalmente su Canale 5 [Video], costretta ad impartire una punizione a tutta la classe. Maria De Filippi stessa, dopo avere ricevuto la notizia di alcune e continue scorribande all'interno del residence in cui sono ospitati i concorrenti di Amici, si è trovata con le spalle al muro, obbligando tutti i concorrenti a pulire le strade di ...