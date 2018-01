I videogiochi rendono le persone violente? University of York | nessuna prova a sostegno

: I videogiochi sono l'unica cosa che rendono la vita un pelo sopportabile. - TheTheDoctorWho : I videogiochi sono l'unica cosa che rendono la vita un pelo sopportabile. -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Iviolenti possono portare a un comportamento violento? Ci sono delle correlazioni tra giocare a titoli violenti e il comportamento? Queste domande sono spesso al centro di non poche discussioni e spesso di luoghi comuni sostenuti dache del nostro medium preferito sanno poco o nulla. Non mancano fortunatamente le ricerche di professionisti e universitari che cercano quanto meno di sfatare qualche luogo comune di troppo, ricerche che nella maggior parte dei casi hanno "assolto" i.Laofha condotto uno studio che ha coinvolto 3.000 partecipanti in una serie di esperimenti. Il team di ricercatori ha dimostrato che i concept all'interno dei(la violenza per esempio) non innescano un certo comportamento nei giocatori e che aumentare il realismo neiviolenti non aumenta necessariamente il livello di aggressività negli ...