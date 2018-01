Case e verde | anche nel 2018 confermati i bonus

: RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… - annalisapanello : RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… - MovArturoSP : RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… - ctrilly : RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… - ArturoSenago : RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… - erika_prenner : RT @comeDonQuixote: L'idiota in felpa verde vuole "regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chius… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018)in questoiniziato da poche settimane il Governo con la legge di bilancio approvata nel mese di dicembre punta a incentivare la ristrutturazione die, per la prima volta,a promuovere degli interventi “green“: ecco quali sono le misure attive per chi sta pensando di effettuare dei lavori alla propria abitazione. Le detrazioni per chi ristruttura casa. La notizia più interessante in questo settore è la conferma della detrazione Irpef pari al 50 per cento del totale che vale per la ristrutturazione delle abitazioni fino a un massimo di 96 mila euro, che ha dato prova di buon funzionamento già negli anni passati. Si tratta di un incentivo utile per le persone che hanno necessità di fare un restyling alla propria abitazione, maper chi ha intenzione di ristrutturare casa in modo fai da te, seguendo ad esempio i consigli online su siti specializzati ...