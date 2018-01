: RT @NotizieIN: Ue, varata la strategia antiplastica - BernyZb : RT @NotizieIN: Ue, varata la strategia antiplastica - CybFeed : #BreakingNews Ue, varata la strategia antiplastica - NotizieIN : Ue, varata la strategia antiplastica - matteocavagnin1 : RT @ambiente_pd: Secondo gli economisti di Bank of America il #climatechange è il rischio numero uno al mondo. Italia leader su soluzioni c… - Lia72776786 : RT @ambiente_pd: Secondo gli economisti di Bank of America il #climatechange è il rischio numero uno al mondo. Italia leader su soluzioni c… -

Riciclo totale degli imballaggi in plastica entro il 2030, bando delle microplastiche nei cosmetici e misure per ridurre oggetti in plastica mono-uso come le stoviglie. La Commissione europea dichiara guerra alla plastica con unache comprende un'etichettatura più chiara per distinguere polimeri compostabili e biodegradabili e regole per la raccolta differenziata sulle imbarcazioni e il trattamento dei rifiuti nei porti. Attese entro gennaio misure per ridurre l'impatto delle bottiglie in plastica.(Di martedì 16 gennaio 2018)