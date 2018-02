Il Guardiano Del Faro nuovo singolo di Martix estratto dall’ album Tutte Le Strade Portano Al Mare : ALL MUSIC NEWS Il Guardiano Del Faro nuovo singolo di Martix estratto dall’ album Tutte Le Strade Portano Al Mare “Il Guardiano del Faro” è una tipica canzone cantautorale italiana, la storia di un Guardiano del Faro solitario, introspettivo, poetico, la descrizione di un Mare che la gente di città spesso non conosce, nel testo non potevano mancare tematiche molto attuali come il senso critico nei confronti dell’opera umana ...

Haven - l’app di Edoward Snowden che trasforma lo smartphone in un Guardiano della privacy : Come trasformare lo smartphone in un custode affidabile e privato a guardia dei propri dati personali? Da oggi ci pensa Haven, un’app ideata dal whistleblower Edward Snowden e sviluppata nell’ambito del Guardian Project come strumento di difesa contro i tentativi di modifica, furto, sabotaggio e manomissione degli strumenti digitali coi quali hanno a che fare giornalisti investigativi e altre persone che potrebbero essere oggetto di ...

Parte il Fondo monetario europeo : "Sarà il Guardiano della stabilità" : Il portoghese Mario Centeno, eletto ieri, sarà l'ultimo ministro a guidare l'Eurogruppo. O almeno questo è il piano della Commissione Ue, che domani svelerà il suo progetto di riforma dell'Unione ...

Parte il Fondo monetario europeo : “Sarà il Guardiano della stabilità” : Il portoghese Mario Centeno, eletto ieri, sarà l’ultimo ministro a guidare l’Eurogruppo. O almeno questo è il piano della Commissione Ue, che domani svelerà il suo progetto di riforma dell’Unione economico-monetaria. Un dossier in quattro capitoli. Bruxelles insisterà sull’istituzione - a partire dal 2020 - di un superministro dell’euro, che sia al...

Crozza-Berlusconi : “Stai sereno Matteo - sei in lista come candidato premier dopo il Guardiano Del faro di Ventotene” : Nel corso della copertina di Che Fuori Tempo Che fa in onda ieri su Rai 1, Crozza nei panni di Silvio Berlusconi torna sulle motivazioni che l’hanno portato a fare proprio il nome di Gallitelli come possibile candidato premier per il centrodestra: “Perché Salvini mi stava guardando dal divano e dopo che ho detto di quel generale lì, Matteo è invecchiato così tanto che Umberto Bossi in confronto sembrava suo nipote. Io comunque vorrei rassicurare ...