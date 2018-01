Probabili Formazioni Fleetwood Town-Leicester City | FA Cup 06-01-2018

Chievo Udinese/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chievo Udinese: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Bentegodi per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Fiorentina-Inter - 20ma giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le Probabili formazioni : L’Artemio Franchi ospita il big match della ventesima giornata di Serie A: Fiorentina-Inter. All’andata finì 3-0 a favore dei nerazzurri, ma ora i viola sono in una condizione decisamente migliore e cercheranno di “vendicare” quella sconfitta. Fiorentina-Inter si giocherà questa sera, con calcio di inizio alle ore 20,45. Il match sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Calcio e Premium Calcio. Mentre sarà disponibile la Diretta streaming sui ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Getafe 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Getafe, 18^ giornata Liga 2017/2018, ore 13:00: Simeone rinuncia causa infortunio a Koke e Filipe Luis, al loro posto Vrsaljko a sinistra e Carrasco. Riposa Torres in attacco? Il passo falso contro l’Espanyol di settimana scorsa è una brutta tegola nell’annata dell’Atletico Madrid che, sabato 6 gennaio alle ore 13:00, ospiterà tra le mura amiche del proprio stadio il Getafe che, ...

Probabili Formazioni Genoa-Sassuolo 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Genoa-Sassuolo, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 15:00: Lapadula preferito a Galabinov, nuova chance per Berardi tra i neroverdi di Iachini. A Marassi il Genoa di Davide Ballardini, reduce da un importante pareggio contro il Torino in trasferta, ospita un Sassuolo letteralmente rinvigorito dalla cura-Iachini, che da qualche settimana ormai ha sostituito un Bucchi che ha pagato, oltre a qualche infortunio di troppo, ...

Probabili Formazioni Benevento-Sampdoria 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Sampdoria, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 15:00: Torna Ciciretti titolare, mentre Giampaolo rilancia Caprari dal 1′. Al Ciro Vigorito il Benevento, che è riuscito finalmente a trovare la prima vittoria della propria storia in Serie A contro il Chievo Verona settimana scorsa, ospita una Sampdoria che è riuscita finalmente a ritornare al successo contro la Spal. Due Formazioni che, chiaramente ...

Probabili Formazioni Torino-Bologna 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Torino-Bologna, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 12:30: Belotti ancora out, c’è Berenguer. Donadoni si affida ancora al tridente con Destro punta centrale. All’Olimpico il Torino di Sinisa Mihajlovic, dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, ospiterà il Bologna di Roberto Donadoni che arriva a questa sfida dopo il pesante ko subito per mano dell’Udinese, la squadra obiettivamente più in ...

Probabili Formazioni Roma-Atalanta - 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Dopo la scorpacciata pre e post natalizia, tra campionato e Coppa Italia, la Serie A torna per l’ultima volta, prima della pausa invernale. All’Olimpico, domani 6 Gennaio alle ore 18:00, si sfideranno Roma-Atalanta, match valido per la 20^ Giornata di campionato. Squadre che in classifica sono distanti 12 punti, con la Roma che deve recuperare ancora la partita rinviata con la Sampdoria. I giallorossi vengono da una settimana ...

Probabili Formazioni Milan-Crotone - Serie A 6/01/ 2018 : Tra mercato e campionato, la Serie A e in un momento “caotico”. I tifosi spingono per avere un nuovo beniamino, la società cerca talenti o presunti talenti, per rinforzare la rosa e la squadra prepara l’ultima partita prima della sosta, che poi coincide con la prima partita dell’anno e la prima del girone di ritorno. Il Milan ha annunciato, che in entrata non ci saranno colpi, dopo il mercato estivo che fa ancora ...

