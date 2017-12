Inzaghi | ' Testa all' Inter? Contro la Fiorentina in campo la Lazio migliore'

Polemiche - testate - botte e gol - clamoroso Lazio-Torino : blitz granata e Mihajlovic salva la panchina - Inzaghi è una furia [FOTO] : 1/16 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Testata Immobile - espulso l’attaccante della Lazio : clamorosa reazione - Inzaghi impazzito e manca un rigore ai biancocelesti [VIDEO] : Si sta giocando la gara del lunedì tra Lazio e Torino valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, nella prima frazione la gara va via sul filo dell’equilibrio, occasioni da una parte e dall’altra. Al match non ha preso parte l’attaccante Ljajic, il calciatore nemmeno in panchina. Alla base della scelta un attacco influenzale e/o intestinale. Poi succede di tutto nei minuti, alla Lazio manca un calcio di rigore, poi clamorosa reazione ...

Lazio - Inzaghi non ci sta e alimenta le polemiche : il tecnico contesta il Var ma ha torto : Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha continuato a protestare per il rigore concesso alla Fiorentina nell’extratime per fallo di Caicedo su Pezzella. Ecco le sue dichiarazioni: “Prendere un rigore in questo modo fa male, l’ho rivisto mille volte ma non riesco a capire. Caicedo tocca la palla, non capisco come Fabbri abbia richiamato Massa per fargli vedere ...

Venezia - Inzaghi : 'Ci siamo ribellati - ora non montiamoci la testa!' : Filippo Inzaghi , tecnico del Venezia , parla a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Brescia: 'Oggi sono troppo felice per i miei ragazzi, venire a Brescia e creare tutte queste occasioni da rete è incredibile. Ci poteva stare anche di perdere in ...

Risultati Serie B : Frosinone in testa. Super Inzaghi - pari del Bari : ROMA - Dopo il pareggio tra Pescara e Palermo, la Serie B torna in campo con il tredicesimo turno. Il Frosinone stende 2-1 al Parma e, approfittando del risultato nell'anticipo, ritrova la vetta della ...

Lazio - Immobile : "Noi in testa? Bello - dai". Inzaghi : "Scudetto? L'importante è restare lì..." : Dopo i 3 pali colpiti mercoledì sera col Bologna, ecco 3 assist e un gol. Ciro Immobile difficilmente stecca due volte di fila: "Non male dai", commenta così la sua prestazione l'attaccante, "sono ...

Inzaghi : “Siamo in un buon momento. Ora testa al Bologna” : Al termine di Lazio-Cagliari, un Simone Inzaghi ovviamente soddisfatto si è concesso ai microfoni dei cronisti per analizzare la prestazione dei suoi: “Siamo in un buon momento, ma dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Sono fiducioso, conosco i miei ragazzi; ora, dovremo mettere alle spalle questa settimana, siamo reduci da sei vittorie consecutive, ma […] L'articolo Inzaghi: “Siamo in un buon momento. Ora testa al ...