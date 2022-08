Tomaso Trussardi - ultime notizie delle 16:07:37 di sabato 27 agosto 2022

Trussardi è una casa di moda italiana, fondata nel 1911. Nata come laboratorio per la produzione di guanti in pelle, amplia la sua linea di pelletteria negli anni settanta, quando Nicola Trussardi subentra alla guida dell'azienda che negli anni ottanta lancia la sua prima collezione prêt-à-porter, insieme ad altri prodotti, quali profumi e una linea di jeans d'alta moda. Gli anni novanta sono il decennio che consacra Trussardi come marca internazionale, con i principali mercati situati in Italia e Giappone.