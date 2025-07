Clima più mite sull'Italia – Fino a sabato stop al caldo estremo con bollino verde ovunque

L’Italia si gode un sollievo dal caldo estremo, con temperature più miti e un bollino verde che copre tutto il territorio. Dopo settimane di afa intensa, le previsioni confermano una breve pausa fino a sabato 13 luglio, regalando momenti di respiro e relax. È il momento perfetto per uscire, divertirsi e riscoprire le bellezze del nostro paese senza il peso del caldo afoso. Una tregua che fa bene a tutti.

Prosegue la fase di sollievo dal caldo torrido sull’intero territorio italiano. Dopo i picchi di afa della scorsa settimana, il bollettino del ministero della Salute conferma l’estensione del periodo di tregua almeno fino a sabato 13 luglio.

Secondo l’ultimo aggiornamento del sistema nazionale per il monitoraggio delle ondate di calore, da mercoledì 10 a venerdì 12 luglio tutte le città monitorate – 27 capoluoghi italiani – restano contrassegnate dal bollino verde, il livello più basso di allerta sanitaria.

Il bollino verde indica assenza di rischi per la salute della popolazione legati alle condizioni meteorologiche. Nessuna delle principali aree urbane italiane presenta situazioni di criticità per effetto del clima, nemmeno per i soggetti più fragili.

Le previsioni indicano una permanenza di temperature più contenute e ventilazione moderata su gran parte della Penisola, garantendo condizioni più favorevoli per le attività quotidiane e una riduzione dello stress termico, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il ritorno a condizioni climatiche più miti arriva dopo diversi giorni segnati da picchi di temperatura e umidità elevata che avevano attivato bollini arancioni e rossi in molte città italiane.

La situazione sarà aggiornata quotidianamente dal ministero, ma per ora l’intera Italia può contare su un periodo di relativa stabilità e sollievo dal grande caldo, almeno fino al weekend.