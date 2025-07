realme GT 7 inaugura la realme UI 7.0 con AI potenziata e Android 16

Il realme GT 7 Pro sarà il primo a ricevere l’aggiornamento, seguito da tutti i modelli GT dal GT 6 in poi. La roadmap ufficiale verrà svelata in autunno

La serie GT 7 di realme sarà tra i primi dispositivi a ricevere l'attesissimo aggiornamento realme UI 7.0: un significativo salto di qualità nell'esperienza utente grazie alle innovazioni AI e alle prestazioni seamless. Il GT 7 Pro, lanciato nel novembre 2024 con un processore Snapdragon 8 Elite, sarà il primo modello a adottare il sistema operativo aggiornato.

I modelli GT 7 e GT 7T, dotati di processore Dimensity 9400e e Dimensity 8400-Max, riceveranno l'aggiornamento poco dopo il GT 7 Pro. Nel frattempo, anche i modelli GT 6 e GT 6T, già apprezzati per la loro convenienza e per le loro funzionalità, si uniranno all'aggiornamento; le tempistiche esatte e l'elenco completo dei dispositivi supportati non sono ancora stati resi noti.

realme UI 7.0 è pronta a ridefinire l'interazione con lo smartphone grazie a funzionalità AI avanzate, consolidando il successo del suo predecessore, realme UI 6.0, che ha introdotto caratteristiche come l'ottimizzazione delle risorse basata sull'AI e nuove funzionalità.

Anche se le funzionalità specifiche non sono ancora state rese note, si prevede che l'aggiornamento rafforzerà l'integrazione con Android 16, incorporando maggiori controlli sulla privacy, una gestione ottimizzata della batteria e protocolli di sicurezza migliorati contro il malware.

realme fornirà maggiori dettagli e informazioni sulla compatibilità dei dispositivi con il nuovo aggiornamento in autunno.

