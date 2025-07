La Città Perduta di Un'Goro, la nuova espansione di Hearthstone

PRENDETE IL VOSTRO EQUIPAGGIAMENTO. La leggenda narra di una Città Perduta nascosta nel Cratere di Un'Goro. Loh, il grande esploratore Tortolliano, ha organizzato una spedizione per scoprirne i segreti, ma non è a conoscenza di quelli che nasconde la stessa Umbra. (Vi sembra familiare? Hearthstone ha visitato il Cratere di Un'Goro per la prima volta nell'espansione Viaggio a Un'Goro nell'aprile 2017!) La Città Perduta di Un'Goro arriverà l'8 luglio e introduce 145 nuove carte, tra cui nuove carte Storia e Mappa, una nuova abilità Affine e il ritorno di un'abilità Missione.

DETTAGLI DELLA SPEDIZIONE

Nuova abilità: Affine. L'energia primordiale scorre potente nel Cratere di Un'Goro e infonde le carte con scariche di energia. Studiando l'area, abbiamo trovato un modo per predire queste scariche: le carte con l'abilità Affine ottengono un effetto bonus se hai giocato una carta dello stesso tipo del servitore o della Scuola di Magia nel turno precedente. Elaborate la vostra strategia per sfruttarne il potere.

L'energia primordiale scorre potente nel Cratere di Un'Goro e infonde le carte con scariche di energia. Studiando l'area, abbiamo trovato un modo per predire queste scariche: le carte con l'abilità Affine ottengono un effetto bonus se hai giocato una carta dello stesso tipo del servitore o della Scuola di Magia nel turno precedente. Elaborate la vostra strategia per sfruttarne il potere. Ritorno dell'abilità: Missione. Le Missioni sono Magie da 1 Mana che avrete nella vostra mano iniziale. Completate i requisiti della Missione durante la partita per ottenere una potente ricompensa. Ogni classe ottiene una nuova carta Missione Leggendaria in La Città Perduta di Un'Goro.

Le Missioni sono Magie da 1 Mana che avrete nella vostra mano iniziale. Completate i requisiti della Missione durante la partita per ottenere una potente ricompensa. Ogni classe ottiene una nuova carta Missione Leggendaria in La Città Perduta di Un'Goro. Nuove carte Storia e Mappa. I Tortolliani usano le storie per tramandare informazioni sul cratere alle future generazioni. Ogni carta Storia racconta qualcosa sull'ultima visita degli avventurieri al Cratere di Un'Goro. Una buona mappa è fondamentale per qualsiasi esplorazione. Le carte Mappa consentono di Rinvenire una carta e, se giocate la carta scelta in quel turno, ottenete anche un'altra delle opzioni. Ci sono sette carte Storia e sei carte Mappa in La Città Perduta di Un'Goro.

I Tortolliani usano le storie per tramandare informazioni sul cratere alle future generazioni. Ogni carta Storia racconta qualcosa sull'ultima visita degli avventurieri al Cratere di Un'Goro. Una buona mappa è fondamentale per qualsiasi esplorazione. Le carte Mappa consentono di Rinvenire una carta e, se giocate la carta scelta in quel turno, ottenete anche un'altra delle opzioni. Ci sono sette carte Storia e sei carte Mappa in La Città Perduta di Un'Goro. Oltre a qualche faccia familiare. Loh ha messo insieme una squadra di avventurieri affinché lo aiutino nella sua spedizione, tra cui ci sono dei volti familiari: la famosa esploratrice Elise Cercastelle è la vedetta del gruppo, mentre Umbra, l'ex capa dei Tortolliani, è la guida della squadra.

NUOVE ARENE VI ATTENDONO. Partite alla ricerca di La Città Perduta di Un'Goro passando per cieli, laghi o caverne! Dall'8 al 29 luglio, partite all'avventura con uno dei tre esploratori iconici e completate le missioni dell'evento dedicate per scoprire tante ricompense elettrizzanti.