Creative lancia super offerte esclusive su Amazon

In concomitanza con uno dei periodi più caldi dell’e-commerce estivo, Creative propone una selezione di promozioni esclusive su Amazon.it, disponibili per pochi giorni nella seconda settimana di luglio. Un’occasione da non perdere per chi desidera aggiornare il proprio setup audio/video con prodotti performanti, dal design moderno e con sconti fino al 40%.Tutti i dispositivi saranno in offerta esclusiva su Amazon.it per pochi giorni, con disponibilità limitata.

LE OFFERTE DA NON PERDERE

Pebble Pro Black – 56,99 € (anziché 79,99 €)Speaker stereo USB-C con radiatori passivi per bassi profondi, perfetto per postazioni smart working e setup desktop moderni. Design elegante, suono potente, minimo ingombro.

Pebble X Plus – 99,99 € (anziché 139,99 €)Il top della gamma Pebble: potenza da 60W RMS, surround virtuale, connettività multipla (Bluetooth 5.3, ottico, AUX), controlli touch e look minimal. Il compagno ideale per chi vive il PC al massimo.

Aurvana Ace Mimi – 119,99 € (anziché 129,99 €)Auricolari true wireless con tecnologia planare e cancellazione attiva del rumore. Audio di qualità hi-fi, look premium, comfort totale. Prestazioni da audiofili in formato compatto.

Creative X5 – 284,99 € (anziché 299,99 €)DAC/amplificatore USB con supporto audio ad alta risoluzione (fino a 32-bit/384kHz), perfetto per pilotare cuffie professionali. Per chi cerca un’esperienza sonora da studio direttamente a casa.

Live! Cam Sync V2 1080p – 23,99 € (anziché 33,99 €)Webcam Full HD con doppio microfono integrato, copriobiettivo per la privacy e facilità plug & play. L’ideale per chi lavora in video, fa call quotidiane o vuole semplicemente farsi vedere meglio.

Pebble V2 – 24,99 € (anziché 29,99 €) (opzionale)Speaker stereo compatto e minimal, connessione USB-A/USB-C e jack da 3,5 mm. Una soluzione smart e accessibile per migliorare l’audio del proprio PC senza spendere una fortuna.

Le promozioni Creative uniscono qualità, prezzo e valore reale, con prodotti adatti a smart working, entertainment e lifestyle moderno. Sono facilmente acquistabili online e offrono un’ottima alternativa ai marchi più noti con un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

