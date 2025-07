Tragedia all'Elba: uomo di 84 anni annega davanti alla spiaggia del Cotoncello

Una tragica scena si è consumata all’Elba, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita annegando davanti alla spiaggia del Cotoncello. I bagnanti, prontamente intervenuti, hanno lanciato l’allarme e cercato di salvarlo con un gommone privato. L’intervento dei soccorsi, pur rapido, non è bastato a salvarlo. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia colpita da questa drammatica perdita, ricordando l’importanza della sicurezza in mare.

Un uomo di 84 anni è morto annegato nelle acque antistanti la spiaggia del Cotoncello, nella località di Sant’Andrea, nel comune di Marciana Marina, sull’isola d’Elba.

L’anziano è stato notato in difficoltà in mare da alcuni bagnanti, che hanno subito lanciato l’allarme. Un gommone privato è intervenuto per riportarlo a riva mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore. Poco dopo è giunta anche l’equipe dell’elisoccorso Pegaso 2, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso per annegamento.

Presenti sul luogo della tragedia anche i volontari della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba, della Misericordia di Pomonte, i carabinieri e gli uomini della guardia costiera, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.