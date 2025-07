Be Comics! Be Games! - le date del 2026

Fandango Club Creators, owner e organizzatore dell’evento, rilancia Be Comics! Be Games! con un’edizione 2026 ricca di novità, ospiti straordinari e spazi raddoppiati, per quella che si preannuncia come una vera expanded edition, pronta a superare ogni aspettativa.

Dopo il grande successo dell’ultima edizione che lo ha definitivamente affermato come evento di riferimento nel panorama nazionale, Be Comics! Be Games!, il festival internazionale del fumetto, del gaming e della cultura pop del nord-est Italia, è già entrato nel vivo dei preparativi per il 2026.

Be Comics! Be Games! tornerà a Padova Hall il 21 e 22 marzo 2026 con un’edizione destinata a essere la più ambiziosa e spettacolare di sempre, una vera e propria “EXPANDED EDITION”: due interi padiglioni e spazi espositivi raddoppiati, un ampio food village tematico interno ed esterno, due palchi e un programma inedito per ricchezza e varietà, con un forte potenziamento dei contenuti dedicati al gaming.

Un format ampliato, destinato ad accogliere una community in espansione, un numero record di espositori, ospiti di rilievo nazionale e internazionale e un’offerta che spazierà tra fumetti, manga, videogiochi, esport, giochi da tavolo, musica, cosplay, contest e show inediti.

Un ecosistema sostenuto dalla presenza di media partner nazionali e da un presidio capillare sul territorio del nord-est Italia, che conta 5 milioni di under 34 e una community di 200mila studenti avidi di interazioni ed esperienze memorabili.

La manifestazione rafforza quindi il proprio ruolo di porta d’ingresso ai mondi dove Millennial e Gen Z vivono le loro passioni: un’occasione chiave per i brand che vogliono posizionarsi al centro dell’entertainment contemporaneo e dialogare con le nuove generazioni che costituiscono oltre il 70% del pubblico complessivo.

“Il risultato dell’edizione 2025 - che ha superato i 22mila visitatori – è la conferma di un potenziale in espansione grazie a cui Be Comics! Be Games! sta diventando un asset strategico nel panorama italiano degli eventi di intrattenimento”, commenta Federica Aimetti, Head of Brands di Fandango Club Creators. “Parliamo a una fascia centrale per il mercato, quella dei Millennial e della Gen Z, che è sempre meno un target da colpire e sempre più una community da attivare. E offriamo ai brand una piattaforma unica per testare, dialogare, generare insight e costruire relazioni di valore con chi oggi muove i linguaggi dell’entertainment”.

I dettagli sull’edizione 2026 verranno svelati nei prossimi mesi, ma l’appuntamento è fissato e il percorso verso Be Comics! Be Games! 2026 è iniziato.