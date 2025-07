Evaso dal carcere di Novara, rintracciato a Milano mentre balla e canta davanti alla stazione

Una notte da film: un evaso dal carcere di Novara, ritrovato a Milano mentre ballava e cantava spensierato davanti alla Stazione Centrale. L'episodio ha scosso la città, quando gli agenti della Polfer, intervenuti per placare un gruppo rumoroso, hanno scoperto il fuggitivo tra i presenti. Un finale inaspettato per una fuga che sembrava impossibile da risolvere, dimostrando come l’imprevisto possa sempre sorprenderti.