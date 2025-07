Wimbledon 2025, oggi le semifinali femminili: in campo Sabalenka, Swiatek, Bencic e Anisimova

Oggi, a Wimbledon 2025, le semifinali femminili promettono spettacolo e emozioni. Sul Centrale si sfidano le migliori del torneo, pronte a scrivere il loro nome nella storia del tennis. Sabalenka, Swiatek, Bencic e Anisimova si contendono un posto in finale in incontri di altissimo livello che appassionano milioni di fan in tutto il mondo. Chi tra queste stelle salirà sul gradino più alto? La giornata è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.