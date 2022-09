nuovo strumento - ultime notizie delle 19:07:51 di domenica 11 settembre 2022

La demisessualità è un tipo di sessualità grigia in cui l'individuo riesce a percepire attrazione sessuale solo per persone con cui ha un forte legame emotivo. Essa non va confusa con l'astinenza sessuale o la castità, in quanto azioni scaturite dalla propria volontà o per influenze culturali, mentre la demisessualità è una caratteristica sulla sessualità dell'individuo.