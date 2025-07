Biker estremo muore in un dirupo: Andreas Tonelli trovato senza vita in Val Gardena

Tragedia in Val Gardena: Andreas Tonelli, noto biker estremo altoatesino, è stato trovato senza vita dopo una caduta in un dirupo. La sua passione per le sfide in montagna aveva conquistato follower sui social, ma questa volta il rischio si è trasformato in tragedia. Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili, a causa delle condizioni meteo avverse. La comunità piange la perdita di un talento e un'anima coraggiosa.

È stato ritrovato senza vita nella notte Andreas Tonelli, biker estremo altoatesino di 48 anni, celebre sui social per le sue imprese in montagna. Il suo corpo è stato localizzato intorno all'una, ma le operazioni di recupero si sono concluse solo stamattina a causa delle difficili condizioni meteo nella zona della Vallunga, in Val Gardena (Bolzano). Tonelli era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri durante una delle sue escursioni in solitaria. Stava affrontando un percorso in quota con la sua mountain bike quando, per cause ancora da accertare, è precipitato in un canalone facendo un volo di circa 200 metri. A dare l’allarme, verso le 21, è stata la famiglia, preoccupata per il mancato rientro a casa. Le ricerche sono subito partite con l’intervento del Soccorso alpino, supportato dall’elicottero dell’Aiut Alpin, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Il maltempo ha ostacolato l’individuazione immediata del corpo, trovato infine nella notte tra i boschi della zona. Tonelli era una figura molto nota tra gli appassionati di sport estremi e montagna, con oltre 120mila follower su Instagram che seguivano le sue scalate, discese e sfide ad alta quota. L’ultima storia pubblicata, alle 19:15 di ieri, lo mostrava sorridente sulla vetta con la bici in spalla, accompagnata dalla frase “That feeling”, appena dopo aver raggiunto i 2.905 metri partendo da quota 1.600. Un’ora prima, sempre sui social, aveva annunciato ai suoi fan la “mission 1600>2905 metri”, raggiunta poco prima del tragico incidente. Lo scatto, diventato ora l’ultima immagine della sua vita, ritrae il biker con la solita energia e la passione che lo avevano reso una star del mondo outdoor.

