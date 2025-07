US Open 2025: Sinner guida la squadra italiana – Diretta TV e streaming anche in chiaro

L’US Open 2025 si avvicina, e Jannik Sinner torna a guidare la squadra italiana con grande entusiasmo. Dopo aver scritto una pagina storica a Wimbledon, il talento azzurro si prepara a difendere il titolo sul cemento di New York, sfidando i grandi del tennis mondiale. Rimanete con noi per tutte le notizie in diretta, la guida alla visione in TV e streaming in chiaro, e l’emozione di vivere un torneo che promette spettacolo e sorprese.

Archiviato Wimbledon con la storica vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, l’attenzione degli appassionati si sposta sull’US Open 2025, ultimo Slam della stagione in programma dal 24 agosto al 7 settembre sui campi in cemento di New York.

Sinner tornerà da campione in carica dopo il trionfo del 2024, quando superò in finale l’americano Taylor Fritz, conquistando il secondo titolo Slam della carriera. Saranno in tutto 12 i tennisti italiani già ammessi direttamente nel tabellone principale, grazie al ranking aggiornato al 14 luglio.

Leggi anche Sinner trionfa a Wimbledon 2025: quanto ha guadagnato e come cambia il ranking ATP

Tra gli uomini, oltre a Sinner, figurano: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel tabellone femminile accedono direttamente: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Le entry list saranno guidate dai numeri uno del mondo e campioni in carica: Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. A questi si aggiungeranno 8 wild card e 16 qualificati per ciascun main draw, con le qualificazioni che prenderanno il via il 18 agosto.

Per chi vorrà seguire l’evento, l’US Open 2025 sarà trasmesso in diretta TV su SkySport, mentre sarà visibile in chiaro su SuperTennis Plus e SuperTenniX. Le partite saranno disponibili anche in streaming tramite l’app SkyGo, la piattaforma NOW e il servizio streaming di SuperTennis.