Donald Trump diventa protagonista di un'opera cantonese: successo clamoroso a Hong Kong

In un connubio sorprendente tra satira politica e tradizione secolare, Trump, The Twins President conquista il cuore di Hong Kong, facendo il tutto esaurito. Questa incredibile opera cantonese, che reinventa Donald Trump attraverso il teatro dell’assurdo, sta regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Un successo clamoroso che dimostra come l’arte possa superare confini e culture, trasformando la figura pubblica in uno spettacolo indimenticabile. La scena è pronta: il sipario si alza su un nuovo capitolo culturale.