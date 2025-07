Robbie Williams si confessa sul palco: Mia madre ha la demenza, mio padre il Parkinson. Non sono pronto

Durante un concerto in Germania, Robbie Williams ha aperto il suo cuore, condividendo un dolore intimo: la lotta contro la demenza della madre e il Parkinson del padre. Un momento di grande sincerità che ha emozionato i fan, rivelando il lato più umano della star. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante affrontare con coraggio le sfide della vita e la forza dell’amore familiare. Questa rivelazione ci invita a riflettere sulla resilienza e sul valore della famiglia.

Robbie Williams si è lasciato andare a un toccante momento di verità durante un concerto in Germania, raccontando al pubblico il dolore che sta vivendo a causa delle condizioni di salute dei suoi familiari più stretti. Un frammento intimo che ha commosso i fan, rivelando il lato più umano della popstar.

“Mia madre soffre di demenza, non sa più chi sono, non sa dove si trova”, ha detto dal palco il cantante, visibilmente provato. Janet, 84 anni, combatte con una malattia che le sta lentamente portando via i ricordi e l’identità. “Mio padre ha il Parkinson, non può più uscire di casa”, ha aggiunto, parlando del padre Peter, che un tempo condivideva con lui il palco. “Cantava con me ogni sera, rubava la scena, poi si ritirava nel backstage per un bicchiere di vino rosso. Ora non può più farlo.”

Leggi anche Robbie Williams lancia l'album 'Britpop': da oggi online il singolo rock 'Rocket' con Tony Iommi

Robbie Williams ha raccontato questo passaggio della sua vita con parole semplici ma profonde: “È uno strano posto in cui trovarsi, questo posto in cui ci troviamo, a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto per tutto questo.”

Il cantante ha poi parlato anche della suocera, Gwen Field, anch’essa gravemente malata: “Ha il lupus, il Parkinson e il cancro. È una donna coraggiosissima e sta lottando, lottando, lottando.”

Le parole di Williams, riportate anche dal tabloid britannico The Sun, hanno toccato il cuore dei fan, mostrando quanto il peso della malattia nei propri cari possa segnare anche chi è abituato ai riflettori e al successo mondiale.