Stranger Things 5: teaser e date ufficiali della stagione finale su Netflix

Preparati a vivere l’ultima avventura con Stranger Things 5! Netflix ha svelato il primo teaser e le date ufficiali della stagione finale, promettendo un finale ricco di suspense e atmosfere oscure. La conclusione della serie sarà divisa in tre volumi, a partire dal 27 novembre. Un finale atteso da milioni di fan, pronto a chiudere definitivamente il capitolo più iconico di Hawkins. Non resta che segnare le date: l’avventura sta per ripartire!

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things, rivelando le date di uscita dei nuovi episodi e offrendo un primo sguardo all’atmosfera cupa che caratterizzerà il capitolo conclusivo. La stagione finale sarà distribuita in tre volumi: il Volume 1, con gli episodi 1-4, sarà disponibile dal 27 novembre; il Volume 2, con gli episodi 5-7, arriverà il 26 dicembre; infine, il gran finale andrà in onda il 1° gennaio 2026. Tutti gli episodi saranno rilasciati alle ore 2:00 italiane. Leggi anche Squid Game 3: trailer ufficiale e data d'uscita su Netflix della stagione finale Secondo la sinossi ufficiale, la trama riparte nell’autunno del 1987, con una Hawkins segnata dall’apertura dei portali verso il Sottosopra. Il gruppo di protagonisti è unito da un solo obiettivo: trovare e fermare Vecna, scomparso misteriosamente dopo gli eventi della quarta stagione. Le autorità hanno imposto una quarantena militare sulla città e stanno intensificando la caccia a Undici, costretta a nascondersi ancora una volta. Con l’anniversario della scomparsa di Will che si avvicina, una nuova e opprimente minaccia incombe su Hawkins. La sinossi anticipa una battaglia finale che si preannuncia più oscura e letale di qualsiasi altra affrontata finora. La chiave per sconfiggere Vecna sarà restare uniti come gruppo, per un’ultima, decisiva volta. Il cast della serie, ideata dai Duffer Brothers, vede il ritorno di volti noti: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay). La produzione è affidata a Upside Down Pictures e 21 Laps Entertainment, con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, affiancati da Shawn Levy e Dan Cohen.

STRANGER THINGS Season 5 Trailer 2 (2025)