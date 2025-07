Stefano Pioli rilancia la Fiorentina per la Champions: stoccata ad Allegri dopo l'esclusione

Stefano Pioli torna sulla panchina della Fiorentina con l'obiettivo di conquistare la Champions League, rilanciando le ambizioni viola. La sua prima uscita è una risposta decisa a Massimiliano Allegri, dopo un passato ricco di successi e sfide importanti. Con un mix di esperienza e determinazione, il tecnico promette di riportare la Fiorentina tra le grandi d’Europa. L’ingaggio di Pioli rappresenta una svolta decisiva per il club, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Obiettivo Champions League per la nuova Fiorentina guidata da Stefano Pioli, che inaugura la sua avventura viola con una replica pungente a Massimiliano Allegri. Dopo la parentesi milionaria all'Al Nassr in Arabia Saudita, l'ex tecnico del Milan è tornato in Serie A per raccogliere l'eredità di Raffaele Palladino, dimessosi al termine dello scorso campionato.

L'ingaggio di Pioli rappresenta una scelta strategica da parte della dirigenza viola e del presidente Rocco Commisso, intenzionati a rilanciare il club dopo le recenti stagioni in Conference League. L’ambizione è chiara: alzare l’asticella e puntare all’Europa che conta.

Non tutti, però, credono nella competitività della Fiorentina nella corsa ai primi quattro posti. Tra gli scettici figura proprio Allegri, tornato alla guida del Milan dopo un anno di pausa successivo all’esonero dalla Juventus. Durante la conferenza stampa di presentazione a Milanello, il tecnico livornese non ha inserito la Fiorentina tra le squadre in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League.

Una dichiarazione che non è passata inosservata. Pioli, presentato ufficialmente a Firenze, ha risposto con decisione: “Allegri non ci ha inserito tra le candidate alla qualificazione alla prossima Champions League. Questa frase l’ho già scritta sulla lavagna ai miei giocatori”.

Parte così con toni accesi la nuova stagione di Serie A 2025/26, con una rivalità a distanza tra due allenatori di esperienza e con ambizioni europee ben delineate.