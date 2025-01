Lortica.it - Rinnovabili e innovazione: il vento del cambiamento

Vi siete mai chiesti quanta energia la Toscana riesca già a produrre in modo pulito? Mi ha colpito scoprire che il 40% dell’energia consumata proviene da fonti. Non si tratta solo di pannelli solari o pale eoliche, ma anche di geotermia, una risorsa tipica di zone come Larderello. Tuttavia, l’obiettivo è arrivare al 70% entro il 2030: una sfida ambiziosa, ma possibile.Ho trovato interessante il progetto “Green Hydrogen Valley”, che punta a sviluppare l’idrogeno verde come alternativa ai combustibili fossili. Non si tratta solo di ridurre le emissioni, ma anche di creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.Turismo e sostenibilità: ritrovare il ritmo lentoLa Toscana vive di turismo, ma quante volte ci siamo trovati a riflettere sull’impatto che ha sul territorio? Le città d’arte come Firenze, Siena, Pisa e Arezzo stanno ripensando i flussi turistici per renderli più sostenibili.