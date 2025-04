Bonus bebè 2025 come viene pagato e quali sono gli importi

2025 sono in vigore diverse agevolazioni che hanno lo scopo di sostenere la genitorialità in Italia, Paese dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Da aprile potrà essere richiesta la Carta nuovi nati, cioè il Bonus bebè previsto per i bambini nati, adottati o presi in affido nel 2025. come viene pagato e quali sono gli importi: le cose da sapere.

Bonus bebè 2025, come viene pagato

Un neonato (Getty Images).

Il Bonus bebè 2025 verrà erogato tramite bonifico e non tramite una carta prepagata nominativa come era inizialmente circolato. Sarà il richiedente, in fase di domanda, a indicare se preferisce ricevere la somma mediante accredito su rapporti di conto dotati di Iban o tramite bonifico domiciliato. La Carta nuovi nati ha un importo di 1.000 euro.

Bonus bebè 2025, i requisiti richiesti

Il Bonus bebè spetta ai bambini nati, adottati o presi in affido tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025.

