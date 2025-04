Campofelice di Roccella rimossi 500 chili di rifiuti durante il clean up nel area del Castello

nelle aree circostanti il Castello di Roccella, promossa da Plastic Free e dall’Associazione Roccamaris, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Campofelice di Roccella (PA). All’evento hanno preso. Palermotoday.it - Campofelice di Roccella, rimossi 500 chili di rifiuti durante il clean up nell'area del Castello Leggi su Palermotoday.it Sabato 12 aprile 2025 si è svolta un’importante iniziativa di pulizia ambientalee aree circostanti ildi, promossa da Plastic Free e dall’Associazione Roccamaris, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale didi(PA). All’evento hanno preso.

Potrebbe interessarti anche:

Campofelice di Roccella, arriva il progetto "Vivere insieme per la tutela degli anziani"

Nonni vigili a Campofelice di Roccella con "Vita, vivere insieme per la tutela degli anziani", il progetto finanziato dall'assessorato della Famiglia della Regione Siciliana, l’associazione Ada con ...

Calogero Fricano eletto per acclamazione coordinatore di Fratelli d'Italia a Campofelice di Roccella e Lascari

Si sono svolte ieri (1 marzo 2025) le elezioni per la costituzione del circolo territoriale Campofelice di Roccella-Lascari di Fratelli d'Italia, dove per acclamazione dei presenti è stato ...

La fortuna bacia Campofelice di Roccella, vinti 30.300 euro al Lotto

La dea bendata bacia anche Campofelice di Roccella. Le estrazioni del weekend del Lotto e il 10eLotto hanno premiato il Centro e il Sud con super vincite in Abruzzo, Marche e Sicilia. Al Lotto la ...

Campofelice di Roccella, rimossi 500 chili di rifiuti durante il clean up nell'area del Castello. Ne parlano su altre fonti

Scrive automobile.it: Auto usate in vendita Campofelice di Roccella - CHILOMETRI MAX 5.000 km 10.000 km 20.000 km 30.000 km 40.000 km 50.000 km 60.000 km 70.000 km 80.000 km 90.000 km 100.000 km 125.000 km 150.000 km 200.000 km 300.000 km 400.000 km 500.000 km ...

Scrive balarm.it: Castello di Roccella - Il castello di Roccella, ubicato in riva al mare nel Comune di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, sorge su un affioramento roccioso che interrompe la monotonia della spiaggia ghiaiosa di ...