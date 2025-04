La Linea di difesa invisibile l’esercito contro il virus che minaccia gli allevamenti d’Europa

difesa, l’esercito ha avviato un’operazione di sanificazione continua ai valichi internazionali di Sant’Andrea (Gorizia) e Fernetti (Monrupino), punti di passaggio strategici tra Italia e Slovenia. Nel . La Linea di difesa invisibile: l’esercito contro il virus che minaccia gli allevamenti d’Europa L'Identità. Lidentita.it - La Linea di difesa invisibile: l’esercito contro il virus che minaccia gli allevamenti d’Europa Leggi su Lidentita.it TRIESTE – È silenziosa ma inarrestabile l’azione che da 48 ore vede impegnate le Forze Armate italiane lungo il confine con la Slovenia. Su incarico diretto del Ministero dellaha avviato un’operazione di sanificazione continua ai valichi internazionali di Sant’Andrea (Gorizia) e Fernetti (Monrupino), punti di passaggio strategici tra Italia e Slovenia. Nel . LadiilchegliL'Identità.

