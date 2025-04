Giuseppe Orsogna e Michele Tosches sul podio al Gran prix di San Severo

podio nella categoria giovanissimi della seconda prova nazionale Grand prix di sciabola disputata a San Severo. Il campione italiano in carica Giuseppe Orsogna si piazza al quinto posto. Dopo aver vinto tutti gli assalti. Foggiatoday.it - Giuseppe Orsogna e Michele Tosches sul podio al Gran prix di San Severo Leggi su Foggiatoday.it Due atleti del Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera salgono sulnella categoria giovanissimi della seconda prova nazionaledi sciabola disputata a San. Il campione italiano in caricasi piazza al quinto posto. Dopo aver vinto tutti gli assalti.

Giuseppe Orsogna e Michele Tosches sul podio al Gran prix di San Severo. Michele Tosches è il nuovo campione regionale di sciabola categoria giovanissimi. Cresce la scherma tra Lucera e Casalvecchio. 2^ Prova Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola - Nella domenica di San Severo le vittorie di Langella, Martini, Presta e Raggi. Ne parlano su altre fonti

