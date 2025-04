Lapresse.it - Ucraina, Witkoff: “Russia pronta ad accordo per una pace permanente”

L’inviato speciale del presidente Donald Trump ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è aperto a undi “” con l’. In un’intervista televisiva rilasciata ieri sera a Fox News,ha detto di credere che undistia “emergendo” e che due importanti consiglieri di Putin, Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, hanno partecipato all'”incontro stimolante”.“La richiesta di Putin è di raggiungere unaqui. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta”, ha aggiunto, “ci è voluto un po’ per arrivare a questo punto” ma “penso che potremmo essere sul punto di realizzare qualcosa che sarebbe molto, molto importante per il mondo intero”.