Torino incendio in appartamento a Barriera di Milano 4 feriti

Torino un appartamento al pian terreno di una palazzina in via Palestrina, nel quartiere Barriera di Milano, è andato a fuoco la notte scorsa intorno all’1,30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo piemontese. Le squadre intervenute hanno estinto l’incendio ed evacuato le persone coinvolte. Sono 4 i feriti che sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto. Lapresse.it - Torino, incendio in appartamento a Barriera di Milano: 4 feriti Leggi su Lapresse.it unal pian terreno di una palazzina in via Palestrina, nel quartieredi, è andato a fuoco la notte scorsa intorno all’1,30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo piemontese. Le squadre intervenute hanno estinto l’ed evacuato le persone coinvolte. Sono 4 iche sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto.

