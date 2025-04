Atletica raduno nazionale giovanile convocata anche la novarese Carolina Bagnati

novarese. Carolina Bagnati, atleta del Team Atletico Mercurio, è fra i convocati al raduno azzurro giovanile di Primavera che si terrà a Tirrenia da mercoledì 16 a sabato 19 aprile. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha. Novaratoday.it - Atletica raduno nazionale giovanile, convocata anche la novarese Carolina Bagnati Leggi su Novaratoday.it Belle notizie "azzurre" in casa, atleta del Team Atletico Mercurio, è fra i convocati alazzurrodi Primavera che si terrà a Tirrenia da mercoledì 16 a sabato 19 aprile. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha.

Potrebbe interessarti anche:

Libertas Nuovo Novara: Maddalena Mazzini al Raduno della Nazionale italiana "Ragazze"

Sincronette della Libertas Nuoto Novara ancora sulla cresta dell'onda a livello italiano e piemontese. La prima grande soddisfazione, lo scorso fine settimana, è arrivata da Savona ...

Baseball, i convocati azzurri per il primo raduno della Nazionale

Comincia a prendere forma la nuova Nazionale italiana di baseball di Francisco Cervelli. Il 38enne venezuelano naturalizzato italiano ed ex ricevitore è stato scelto dalla federazione per ...

A Caiazzo il Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi

Sabato 15 febbraio alle 10, presso l'aula Magna dell'istituto comprensivo Aulo Attilio Caiatino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Raduno Nazionale dei Consigli comunali delle ...

Atletica raduno nazionale giovanile, convocata anche la novarese Carolina Bagnati. Giovani azzurri in raduno: 123 convocati. Raduno giovanile di Tirrenia 16-19 aprile 2025: tutti i convocati. Trani: Belardi, il sogno continua: arriva la convocazione al Raduno Nazionale di Formia. Atletica Arcs Cus Perugia, tre ragazze convocate in nazionale per il raduno azzurro giovanile di primavera. Atletica: a Roma il raduno nazionale giovanile, a Padova raduno assoluto per il settore corsa in carrozzina. Ne parlano su altre fonti

Riporta traniviva.it: Belardi, il sogno continua: arriva la convocazione al Raduno Nazionale di Formia - Ancora una convocazione al Raduno Nazionale Giovanile di Atletica, presso il Centro Olimpico di Formia (LT), per Gabriele Belardi. L'atleta dell'Elite Academy Bari, Astista Gabriele Belardi, dal 16 al ...

Secondo fidal.it: I piemontesi ai raduni nazionali giovanili di primavera - Leonardo Scalon (asta), Benedetta Falleti e Alessia Succo (ostacoli) a Formia; Carolina Bagnati e Alice Rosa Brusin (mezzofondo) con Vittoria Rapetti (giavellotto) a Tirrenia. Raduni dal 16 al 19 ...

msn.com comunica: Raduno giovanile di Formia 16-19 aprile 2025: tutti i convocati - Ecco la lista dei convocati per il raduno nazionale giovanile di Formia in programma dal 16-19 aprile 2025. Come d’abitudine Formia ospiterà velocità, ostacoli, salti e prove multiple mentre il Centro ...