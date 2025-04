Agricoltore con il vizio della droga e degli esplosivi

droga sequestrato, uno spacciatore assicurato alla giustizia. E' questo il bilancio di un'operazione conclusasi positivamente il 10 aprile dagli investigatori dell'Aliquota della Compagnia di Este coordinati dal maggiore Vito Franchini e i colleghi della stazione di. Padovaoggi.it - Agricoltore con il "vizio" della droga e degli esplosivi Leggi su Padovaoggi.it Un ingente quantitativo disequestrato, uno spacciatore assicurato alla giustizia. E' questo il bilancio di un'operazione conclusasi positivamente il 10 aprile dagli investigatori dell'AliquotaCompagnia di Este coordinati dal maggiore Vito Franchini e i colleghistazione di.

