Il Cpia 1 foggia punta sul Europa per rinnovare istruzione degli adulti

istruzione degli adulti di foggia, diretto dalla prof. ssa Antonia Cavallone, sono stati ad Almería, in Spagna, presso l'Instituto Provincial de Educación Permanente con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa per gli studenti adulti. Foggiatoday.it - Il Cpia 1 foggia punta sull'Europa per rinnovare l'istruzione degli adulti Leggi su Foggiatoday.it Di recente, sei insegnanti del Centro Provinciale per l'di, diretto dalla prof. ssa Antonia Cavallone, sono stati ad Almería, in Spagna, presso l'Instituto Provincial de Educación Permanente con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa per gli studenti

Potrebbe interessarti anche:

A Foggia parte 'Interesh', il progetto europeo per la salute del suolo e la sostenibilità agricola

Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Interesh – INnovation for TERitorial CohEsion around Soil Health, promosso ...

Agricoltori stremati, 24 trattori in marcia verso Foggia: "Siamo diventati schiavi delle nostre aziende"

Dovevano essere un centinaio, ma alla fine sono stati solo 24 i trattori che questa mattina hanno preso parte alla protesta degli agricoltori a Foggia. Un numero inferiore alle aspettative, ma che ...

Giugliano-Foggia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio De Cristofaro andrà in scena la sfida di Serie C Giugliano-Foggia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio De Cristofaro di Giugliano si giocherà la ...

Scuola per adulti e stranieri: a Rodi Garganico inaugurata una nuova sede CPIA1 Foggia. Il Cpia 1 e la poesia di Paola Di Toro. Foggia e Lucera, gli spazi per rigenerarsi anche se in carcere. ‘Mi invento’, nel Carcere di San Severo il laboratorio solidale per “stare bene insieme”. Pittura, musica e poesia nel carcere di Lucera: grande successo per l'Opena Day del CpiA1. Il Cpia Foggia riparte con i corsi gratuiti d’istruzione per adulti. Ne parlano su altre fonti

Come scrive foggiatoday.it: Il Cpia 1 foggia punta sull'Europa per rinnovare l'istruzione degli adulti - Grazie al programma Erasmus+, i docenti partecipano a mobilità internazionali per osservare nuove metodologie e scambiare buone pratiche ...

Segnala ilsipontino.net: CPIA 1 Foggia sfila a “La Notte Colorata” con “Maschere senza confini”: un inno all’integrazione - Durante la sfilata, le maschere indossate dagli studenti rappresentavano le diverse culture che si incontrano ogni giorno nelle classi del CPIA 1 Foggia. Un mosaico di colori, tradizioni e sorrisi che ...