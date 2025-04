Lavori per il rinnovamento dell’acquedotto sensi unici e modifiche alla viabilità

Lavori di rinnovamento dell’acquedotto che interessa la zona del quartiere Marano in cui viene realizzata la nuova rotatoria tra viale D’Annunzio e viale Angeloni. L’intervento di rinnovamento dell’acquedotto, nell’area in cui è stata. Riminitoday.it - Lavori per il rinnovamento dell’acquedotto: sensi unici e modifiche alla viabilità Leggi su Riminitoday.it Inizieranno mercoledì, 16 aprile, e termineranno venerdì 18 idiche interessa la zona del quartiere Marano in cui viene realizzata la nuova rotatoria tra viale D’Annunzio e viale Angeloni. L’intervento di, nell’area in cui è stata.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiudicato l'appalto per i lavori di restauro dell'Acquedotto Mediceo

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno ha aggiudicato l’appalto per i lavori di restauro dell’Acquedotto Mediceo all’associazione temporanea di ...

Sono partiti i lavori Hera per il rinnovo della rete dell’acquedotto alle Fontanelle

Hera ha avviato i lavori di completa riqualificazione della rete idrica sui viali Vespucci, Cellini, Bernini, Alberti, Raffaello, Majorana, Mattei, Bramante. Questo importante intervento, inserito ...

Lavori pubblici, intervento di Hera sulla rete dell’acquedotto in centro a San Mauro Pascoli

Hera informa che, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica a San Mauro Pascoli, nella giornata di lunedì 24 marzo potranno verificarsi interruzioni di fornitura lungo le vie: ...