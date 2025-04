Al via i lavori per il nuovo asfalto il ponte Bailey chiude alle auto per quasi un mese

lavori per rifare il manto stradale e adesso l'ordinanza che chiude al transito di auto e pedoni il ponte Bailey per quasi un mese. L'ufficio Traffico del Comune, nel provvedimento che porta la data di ieri (14 aprile), stabilisce che la struttura. Palermotoday.it - Al via i lavori per il nuovo asfalto, il ponte Bailey chiude alle auto per quasi un mese Leggi su Palermotoday.it Qualche giorno fa è arrivato l'annuncio deiper rifare il manto stradale e adesso l'ordinanza cheal transito die pedoni ilperun. L'ufficio Traffico del Comune, nel provvedimento che porta la data di ieri (14 aprile), stabilisce che la struttura.

