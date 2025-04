Una mostra collettiva di grandi artisti romagnoli del Novecento che raccontano la tragedia della Seconda guerra mondiale

Martedì 22 aprile alle 18.30 inaugura alle Pescherie della Rocca di Lugo la mostra collettiva "Rovine e libertà. Senio, 10 aprile 1945. Il fiume, la battaglia e i paesi feriti negli occhi degli artisti della Romagna bassa", che fino al 18 maggio esporrà opere di Luigi Varoli, Aristodemo Liverani.

