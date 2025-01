Oasport.it - Medagliere Europei short track 2025: estasi Italia, primo posto davanti all’Olanda

L’ha vinto ildeglidi, andati in scena sul ghiaccio di Dresda (Germania). La nostra Nazionale ha conquistato quattro ori, tre argenti e quattro bronzi, per un totale di undici allori. Gli azzurri sono così riusciti a precedere l’Olanda (3-3-0), l’Ungheria (1-2-0), la Francia (1-0-1), la Polonia (0-1-2) e il Belgio (0-1-1). Il testa a testa con i tulipani è durato per l’intero weekend e si è risolto proprio all’ultima gara, ovvero la staffetta mista dove i nostri portacolori sono riusciti a primeggiare.I mattatori della spedizione sono stati Arianna Fontana e Pietro Sighel, entrambi capaci di imporsi sui 1000 metri e poi di trascinare le staffette al successo. Il 25enne si è messo al collo anche l’argento sui 500 metri, emulando quanto fatto dalla sorella Arianna.